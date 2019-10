Forlì, Ferretti rinuncia alla quotazione in Borsa

FORLI'. Ferretti Group rinuncia alla quotazione a piazza Affari. A renderlo noto questa mattina è stato lo stesso gruppo leader nella nautica di lusso con una nota. L'operazione era stata lanciata nelle scorse settimane. "Ferretti S.p.A. comunica di aver preso la decisione di interrompere l’Offerta relativa al collocamento privato delle azioni ordinarie della Società, riservato esclusivamente ad investitori qualificati in Italia ed investitori istituzionali esteri e finalizzato alle negoziazioni delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa

Italiana S.p.A.. Nonostante l’apprezzamento manifestato dagli investitori - si legge nella nota -, in particolare italiani ed asiatici che hanno

sostenuto e creduto nell’azienda, eccellenza del Made in Italy in tutto il mondo, e pur considerando la qualità ed il numero delle adesioni ricevute, il deterioramento delle condizioni dei mercati finanziari non consente di valorizzare correttamente la Società".

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: