Forlì, Ferretti Group da martedì in Borsa a Milano

Gli yacht di Ferretti Group, colosso forlivese della nautica, approdano martedì alla borsa di Milano. Il Gruppo, già quotato alla borsa di Hong Kong, ha annunciato nei giorni scorsi la conclusione positiva dell’Ipo per la quotazione sulla borsa di Milano e comunica di aver ricevuto l’ammissione delle proprie azioni ordinarie alla negoziazione su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa. Il prezzo di offerta è stato fissato a 3 euro per azione, al momento dello sbarco in borsa la capitalizzazione di mercato della società sarà pari a circa 1 miliardo di euro. L’operazione si è svolta con la partecipazione di Chimera Abu Dhabi, Danilo Iervolino e Karel Komarek, ovvero i principali “anchor investor” dell’operazione che hanno sottoscritto in totale circa il 46% delle azioni in offerta, pari a circa il 13% del capitale sociale della società.

L’amministratore delegato Alberto Galassi, in un’intervista al Sole 24 Ore, ha sottolineato l’importanza della compagine internazionale degli investitori che hanno sottoscritto l’offerta pari al 26,1% del capitale sociale, compagine che rispecchia il profilo del Gruppo presente in 71 paesi. «Ormai siamo più famosi all’estero che in Italia – ha affermato Galassi – L’azienda va bene ed è privilegiata dal fatto che può competere ad altissimo livello con i migliori marchi e opera in un segmento poco toccato da guerre, pandemia e inflazione». I marchi del gruppo Ferretti Riva, Pershing e Wally sbarcano in tutto il mondo e a confermare la buona salute dell’azienda sono i dati che testimoniano la crescita del Gruppo Ferretti nei primi mesi del 2023. Il primo trimestre si è chiuso infatti con un utile netto pari a 18,6 milioni (+42%) e un portafoglio ordini di 1,49 miliardi (+15,4%).

Insomma, le premesse per navigare col vento in poppa anche alla borsa di Milano ci sono tutte e per il colosso forlivese il 2023 si preannuncia un anno di grandi traguardi su tutti i fronti.