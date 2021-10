Forlì, elezioni comitati di quartiere

Quasi 300 candidati per un appuntamento civico importantissimo, interamente dedicato ai valori della partecipazione, del volontariato e dall’impegno a favore del luogo in cui si vive. domenica 24 ottobre dalle ore 8:30 alle ore 18:00 i forlivesi sono chiamati al voto per eleggere i rappresentanti dei Comitati di Quartiere. Possono votare tutti i cittadini residenti nell’ambito territoriale del proprio Comitato di Quartiere alla data di pubblicazione dell’avviso di indizione delle elezioni (26 agosto 2021). Dovranno avere età superiore a 16 anni e dovranno presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento. Per i cittadini stranieri è richiesta la residenza nel Comune di Forlì da almeno 3 anni. I nomi di tutti i candidati per ogni Comitato di Quartiere e le sedi di seggio sonoconsultabili sul sito www.comune.forli.fc.it e pubblicati in un vademecum allegato al presente comunicato. Sul sito del Comune è inoltre attiva una applicazione che permette ai cittadini, inserendo la propria via di residenza, di verificare il quartiere di appartenenza e il seggio in cui votare.Partecipare al voto contribuisce a dare più forza ai Comitati di Quartiere e al valore della partecipazione civica al servizio della città e del territorio.