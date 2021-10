Forlì, dimentica la borsa con 500 euro e le viene riconsegnata

Aveva dimenticato il suo borsellino su un panchina in piazza Saffi, sotto lo sguardo pensieroso del patriota forlivese. All’interno, tutti i documenti e ben 500 euro. Quella che poteva trasformarsi in una brutta disavventura si è invece rilevata l’occasione per dimostrare il senso di onestà e altruismo di due cittadini che hanno visto la borsa e poi l’hanno consegnata agli agenti della polizia di Stato. A spasso in piazza Saffi, il regista forlivese Maurizio Balistreri e Pietro Forniolo, ex maresciallo dell’Aeronautica, ora in pensione, hanno infatti notato il borsellino abbandonato sulla panchina. Aprendolo, hanno scoperto il contenuto. Immaginando che fosse stato dimenticata dalla proprietaria, secondo i documenti una signora straniera, hanno prontamente contattato il 113. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno dato avvio alle ricerche, che grazie alle indicazioni dei dati anagrafici permetteranno alla legittima proprietaria di tornare in possesso dei suoi averi.