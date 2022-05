Forlì, degrado e sporcizia: protesta ai Romiti

Il Comitato di quartiere dei Romiti contro il degrado e la sporcizia che invade le aree verdi e le strade della zona. Nel mirino l’inciviltà e la maleducazione delle persone, ma anche chi, nonostante le numerose segnalazioni, partite ormai anni fa, non si è dato da fare. E quindi il Comune, Alea Ambiente e il McDonald’s di viale Bologna, punto di ritrovo per migliaia di persone ogni settimana, alcune delle quali poi si liberano di scatole, sacchetti e avanzi di cibo senza nessun rispetto per l’ambiente. «Sappiamo bene che non è colpa dell’esercizio pubblico se la gente è incivile – spiega Stefano Valmori, coordinatore del Comitato di quartiere –, ma dopo gli incontri che ci sono stati e le segnalazioni, non è stato fatto niente da nessuno e come volontari ci siamo stancati di questa situazione che va avanti da anni. Siamo pronti a raccogliere delle firme perché la questione rischia di diventare ancor più insostenibile. Noi volontari tutti i giorni passiamo per ripulire aree verdi e strade da sacchetti e sporcizia, anche se non è nostro compito. Però vogliamo vedere che anche gli altri si attivino».

Servizio sul Corriere di oggi