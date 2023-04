Forlì, Cortesi terzo nel braccio di ferro in Albania: ha iniziato dopo avere visto il film “Over the top”

La sua prima avventura con la rappresentativa nazionale italiana si è conclusa sul terzo gradino del podio. Il forlivese Cesare Cortesi, 34 anni, iscritto alla Federazione italiana braccio di ferro e alla Armwrestling Romagna, ha concluso fra i primi tre nella categoria 105 kg il suo debutto internazionale, conquistato grazie alla vittoria nell’ultima gara a San Marino. Non male per chi si è avvicinato al braccio di ferro dopo aver visto il film “Over the top”, dove il protagonista dopo la vittoria viene annunciato come “lo sfidante venuto dal nulla”, parabola che ben si avvicina a Cortesi, tornato all’agonismo dopo circa 10 anni.

«La gara è andata sopra le mie aspettative – spiega Cesare Cortesi –. Nella categoria 105 kg destro sono finito terzo e poi ho fatto anche l’open, quindi un “tutti contro tutti”, dove ho concluso nono assoluto di tutta la competizione, alla quale erano iscritti 138 atleti, tra georgiani, kossovari, albanesi, croati, bulgari, rumeni, macedoni, montenegrini, svizzeri. Per me è stata una esperienza bellissima, stupenda. Voglio ringraziare il mio coach Fabrizio Castellani. Questo è il mio risultato più grande di sempre, in una gara internazionale di grande livello, basti pensare che il primo classifica della mia categoria, il croato Ivo Krizan, è stato terzo al mondiale».