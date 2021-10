Forlì, contributi contro le discriminazioni di genere

Sono pari a 39.963,10 euro le risorse assegnate dalla Regione Emilia Romagna al Comune di Forlì per realizzare le azioni previste dal progetto denominato “Parità senza eccezioni: percorsi di educazione, formazione e della non discriminazione, anche in relazione all’orientamento sessuale e all’identità di genere, promuove il tema della parità uomo-donna e le pari opportunità” con un co-finanziamento da parte dei partner e del Comune di Forlì di 9.990,78 euro.

“Il progetto presentato dal Comune di Forlì che ha ottenuto il finanziamento dagli organi regionali in virtù della sua importanza e dei preziosi valori civici che promuove nella comunità romagnola, ha come obiettivi la promozione della cultura della parità e delle non discriminazioni di genere anche in relazione all’orientamento sessuale e all’identità di genere, la diffusione della cittadinanza attiva di donne per le donne, la promozione del tema della parità uomo-donna e la prevenzione e il contrasto di fenomeni di violenza di genere e di discriminazione.”

Il bando regionale a carattere biennale a cui ha partecipato il Comune di Forlì favorisce il rispetto per una cultura plurale delle diversità e della non discriminazione, anche in relazione all’orientamento sessuale, all’identità di genere e al tema della parità uomo-donna.