Forlì, Centro per l’impiego: boom di iscrizioni

Un aiuto fondamentale per chi è alla ricerca di un lavoro. Che sia la prima occupazione o la voglia di cambiare l’attuale attività, oppure reinserirsi nel mondo del lavoro. Il Centro per l’impiego rimane un appiglio importante, come confermano i numeri dell’ultimo periodo, con un aumento delle iscrizioni di 3mila unità tra 2020 e 2021. Il mondo del lavoro cerca di ripartire e nonostante tutto le opportunità non mancano. «Stiamo osservando una graduale ripresa del lavoro, sia nell’offerta, sia nella domanda – spiega la responsabile della sede di Forlì del Centro per l’impiego, Domenica Orioli –. Settori che prima erano in crisi stanno avendo in ambito forlivese una ripresa, come il metalmeccanico, l’edilizia, il legno. Se qualche anno fa erano fermi adesso registriamo un aumento nelle richieste, in particolare di personale specializzato, che però non si trova con facilità. Pensiamo ad esempio a profili come operatori del legno, lamieristi, addetti all’assemblaggio e montaggio, addetti a macchine a controllo numerico, oppure muratori, escavatoristi, carpentieri, oppure alla guida di mezzi che richiedono particolari patenti. Anche in altri settori si sono registrati aumenti di richieste di personale. Ad esempio nel settore dei servizi alla persone (parrucchieri, estetiste, Oss) nel settore della logistica. È evidente la necessità di orientare i lavoratori verso percorsi formativi che aumentino le loro competenze o addirittura li qualifichino per consentirgli di inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro. I corsi di formazione sono prevalentemente gratuiti ed il ruolo del servizio pubblico è proprio quello di definire insieme al lavoratore il percorso personalizzato che tenga conto anche dei limiti e vincoli che nel tempo la persona deve riuscire a superare in tutto o in parte. Non tutti sono disposti o hanno la possibilità di affrontare percorsi di cambiamento professionale in totale autonomia».