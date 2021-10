Forlì celebra lo scudetto del softball

Per celebrare un 2021 fantastico dal punto di vista sportivo, con la conquista del titolo di campionesse d’Europa e d’Italia, la Fiorini softball Forlì è stata accolta ieri dal consiglio comunale per ricevere l’applauso degli amministratori a nome di tutta la città e poi scambiarsi doni con il vicesindaco e assessore allo sport Daniele Mezzacapo. Le ragazze guidate dal presidente Bombacci hanno vinto il campionato sabato scorso conquistando il tricolore per la quinta volta nella loro storia.