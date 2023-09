Forlì capitale del liscio, migliaia in piazza per la grande festa – FOTOGALLERY

1 di 5

1 di 10

E’ la festa che fa battere il cuore della Romagna. Che scatena emozioni e passioni. Che fa rivivere la tradizione e la eleva, proiettandola nel presente e nel futuro. Un futuro in cui il ballo liscio potrebbe diventare Patrimonio immateriale dell’Unesco. “Cara Forlì” è la grande festa del ballo liscio e ha preso il via nel tardo pomeriggio di oggi e proseguirà fino a oggi. Piazza Saffi per l’occasione si è trasformata in un grande palcoscenico all’aperto dove si esibiscono ballerini di liscio, tra musica dal vivo e numerose performance. Dopo le 18 è partito l’evento che è dedicato ai grandi nomi del liscio, come Zaclèn – nome d’arte di Carlo Brighi –, Secondo Casadei e Raoul Casadei. Innanzitutto, le esibizioni dei componenti della Banda di Carpinello e della Banda della Città di Forlì: una sfilata lungo le vie del centro verso piazza Saffi con partenza da Corso della Repubblica e da Via delle Torri. Poi le orchestre Cosafolk di Cosascuola Music Academy e Grande Evento. Si arriva al momento clou con l’esordio dell’Orchestra Cara Forlì, guidata da Moreno il Biondo. A chiudere la serata, un’esibizione del noto cantautore Enrico Ruggeri che, tra le altre cose, suonerà “Romagna mia” in versione rock.

Il programma di oggi. Si parte alle 17 con un’altra sfilata della Banda della Città di Forlì e della Banda di Civitella e Cusercoli. A seguire le esibizioni made in Forlì dell’Orchestra Cosafolk, con allievi e docenti di Cosascuola Music Academy di Forlì, e dell’Orchestra Grande Evento, insieme a ospiti di prestigio come Roberta Cappelletti, Luana Babini, Mauro Ferrara, Renzo Il Rosso, Frank David e La Storia di Romagna.

Sul palco si esibiranno anche Vince Vallicelli con la band Vince e i Ruvidi per presentare il nuovo progetto discografico legato al liscio, Matilde Montanari e Marika Lombini, giovani voci tra le più interessanti del nuovo panorama romagnolo. E in occasione dei 50 anni di “Ciao mare”, gran finale con la Mirko Casadei Popular Folk Orchestra, la terza generazione dell’Orchestra Casadei, che proporrà i grandi brani di tutta la tradizione Casadei che hanno reso famosa la Romagna nel mondo. FOTO FABIO BLACO