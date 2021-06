Forlì, campionati di ciclismo: cambia la viabilità

Sarà l’occasione per ammirare il passaggio, velocissimo, del campione del mondo Filippo Ganna e di tutti i migliori cronoman italiani, quelli tra i quali il commissario tecnico della Nazionale, Davide Cassani, selezionerà gli “azzurri” per le Olimpiadi di Tokyo. Per i forlivesi e castrocaresi, però, la prova a cronometro dei campionati italiani di ciclismo su strada che si svolgerà venerdì con partenza e arrivo a Faenza, significherà anche stare molto attenti a limitazioni e, soprattutto, chiusure al traffico delle strade. E questo avverrà in parte anche domenica, quando si terrà la corsa in linea, sempre valida per il titolo nazionale, da Bellaria a Imola con transito mattutino da Forlì e dalla “Cervese”.Prima tocca alla “crono” maschile e femminile Elite e da giorni la Polizia locale sta affiggendo cartelloni e distribuendo volantini per illustrare i divieti che dureranno a lungo: 6 ore, dalle 14 alle 19.30 comportando la chiusura totale di quello che i ciclisti chiamano il “Labirinto”, ossia i quartieri Villagrappa, Villa Rovere, Petrignone, Ciola e in parte Terra del Sole. Tutto chiuso completamente al transito (salvo i mezzi di soccorso) dalle 14 sino a quando sarà passato verso il ritorno a Faenza, l’ultimo ciclista e allora si potrà riaprire. Poco dopo le 19, quando il primo entrerà, invece, intorno alle 14.20. Lo farà da Faenza lungo via Gesuita e via Ossi, in un tragitto scelto appositamente poiché ha caratteristiche molto simili a quelle della prova olimpica, che si dipana poi per via del Braldo, via Poletti, via Capannino, via Sacco e Vanzetti, via Masini, via Ciola, via Framonta, via Campagna di Roma, via dei Sabbioni, via Cà Talenta, via Castel Leone e via del Passo. Sarà molto meno problematica la gestione quando, domenica, transiterà dal capoluogo la prova in linea dei Campionati Italiani, ma attenzione perché i ciclisti passeranno lungo la Sp2 “Cervese”. Il passaggio è previsto tra le 12 e le 12.10 e tutto si consumerà in poco più di 30 minuti con uscita da viale Bologna verso Faenza sulle 12.45 al massimo. La corsa, infatti, arriva lungo la “Cervese” a Casemurate sino a via Punta di Ferro e, da lì, via Bonaparte, via Ravegnana sino a Porta San Pietro, viale Vittorio Veneto, viale Italia, Porta Schiavonia e via Bologna sino a Villanova. Passaggio rapido con le arterie chiuse solo mezz’ora prima. Le deviazioni inizieranno già alle 11 per la Sp2.