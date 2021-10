Forlì, Avis si è presentata agli studenti di Sociologia

Vision, vita associativa, sanitaria e progetti in campo: per l’Avis Comunale di Forlì l’incontro che si è tenuto lo scorso 25 ottobre è stata l’occasione per presentare a 360° la sezione forlivese dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue agli studenti del corso di Sociologia del Terzo Settore dell’Università di Bologna – Campus di Forlì. Il gruppo di universitari del corso di Laurea Magistrale in Management dell’economia sociale è stato accolto, insieme al professor Andrea Bassi, nei locali della Casa del Donatore per una mattinata che ha messo la realtà dell’Avis Comunale di Forlì al centro dei lavori. Circa una trentina – tra studenti, professori universitari, volontari e dipendenti Avis – i partecipanti all’incontro, ai quali si è aggiunto un buon numero di studenti collegati in videoconferenza