Forlì, sulle auto in piazza Saffi scontro commercianti-ambientalisti

FORLÌ. Per vedere se effettivamente diventerà concreto quanto l’attuale sindaco Gian Luca Zattini sostiene sin dalla campagna elettorale e ha annunciato al Corriere, ovvero riportare le auto in piazza Saffi, bisognerà aspettare dicembre. Intanto, però, le associazioni di categoria manifestano soddisfazione nei confronti di questa apertura da parte del Comune. Polemici gli ambientalisti che parlano di «visione medioevale. Ci muoveremo per contrastare tale decisione che, tra le altre cose, disattende il Piano aria integrato regionale che prevede entro il 2020 una riduzione consistente dei veicoli in centro».

I dettagli nel Corriere Romagna oggi in edicola