Forlì aspetta il giro d’Italia

Mercoledì prossimo il Giro d’Italia di ciclismo passerà anche da Forlì, con il suo carico di colori, passione e qualche inevitabile disagio alla circolazione. L’area interessata dal transito dei corridori, che arriveranno da Faenza lungo la via Emilia, subirà divieti di sosta (dalla 10) e stop alla circolazione (orientativamente dalle 12.30) fino alle 16.30 circa, anche se il passaggio dei ciclisti è previsto per le 15.30 nel territorio forlivese (ovviamente tabella di marcia condizionata dalla velocità con cui la carovana si sposterà da Modena – sede di partenza – verso Cattolica dove è previsto l’arrivo di tappa). La carovana rosa arriverà da Faenza percorrendo la via Emilia, arrivata a Schiavonia prenderà viale Italia e viale Vittorio Veneto fino alla rotonda che segna la svolta per corso Mazzini. Da qui si raggiungerà piazza Saffi, si imboccherà contromano corso della Repubblica fino a piazzale della Vittoria per poi riprendere la via Emilia verso il Ronco e uscire dal territorio comunale per entrare in quello di Forlimpopoli. «Abbiamo previsto dalle 10 divieti di sosta in corso Mazzini e viale Italia, ad esempio – spiega il vicecomandante della Polizia Locale Andrea Gualtieri – così come in corso della Repubblica. Naturalmente sappiamo che essendo un giorno lavorativo le persone hanno bisogno di spostarsi e stiamo formulando un po’ di accorgimenti per ridurre i disagi. Sarà in funzione un doppio senso di marcia per via Giorgio Regnoli e l’ultimo tratto di via Ravegnana verso porta San Pietro. La città sarà divisa in due parti e diventerà fondamentale la tangenziale (saranno chiuse le uscite su viale Roma, ndr) che permetterà di spostarsi tra le zone chiuse al traffico.