Forlì, arrestato Max Boccio

FORLI'. Massimiliano Boccio, ex patron della vecchia Fulgor Libertas, è stato arrestato dai Carabinieri di Senigallia per spendita di banconote contraffatte e possesso di segni distintivi contraffatti. Il 44enne bolognese è stato fermato dai militari a Corinaldo con una cartellina con all'interno 20 banconote da 50 euro con lo stesso numero seriale. Alla richiesta di spiegazioni Boccio ha mostrato un tesserino dei servizi segreti qualificandosi come agente sotto copertura. Sconfessato dalle verifiche dei carabinieri è stato arrestato.

