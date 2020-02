FORLÌ. Due stranieri denunciati per lesioni aggravate e porto di strumenti atti ad offendere. I fatti si sono verificati vicino a un bar nella zona di via Vittorio Veneto ed alcuni clienti assistendo a una scena di aggressione, sono intervenuti facendo fuggire i malintenzionati. Poi è intervenuta la Polizia, verificando che i fuggitivi avevano colpito il malcapitato con strumenti metallici. A quanto risulta dalla ricostruzione degli investigatori, gli aggressori avrebbero anche brandito un coltello, oltre che spruzzare spray al peperoncino verso la vittima. Il ferito è stato giudicato guaribile in sette giorni ed ha sporto denuncia nei confronti delle due persone che lo avevano aggredito.

Le successive attività di accertamento da parte degli investigatori hanno consentito di individuare ed identificare gli aggressori, nei cui confronti si indaga per capire le motivazioni del gesto. Al momento non ci sono ipotesi prevalenti.