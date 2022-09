Forlì, Aeroitalia riduce i voli dal “Ridolfi”: in inverno restano Catania e Trapani

La compagnia Aeroitalia ufficializza le tratte invernali, dal “Ridolfi” restano attivi solamente i collegamenti per Catania e Trapani mentre domani alle 15.50 decollerà l’ultimo volo per Olbia. Secondo quanto riportato dal sito specializzato “Italia vola” la compagnia aerea cambia i propri baricentri operativi su Bergamo, Roma Fiumicino e, appunto, Forlì anche se, come anticipa, non sono escluse novità per il prossimo futuro. In inverno, quindi, si potrà volare da via Seganti solo per Catania e Trapani. Nel primo caso sono previsti voli il lunedì, il venerdì e la domenica con partenza alle 18 dallo scalo forlivese e da Catania alle 9.30 del mattino.

Diverso è il collegamento previsto per Trapani che, di fatto, viene sospeso per il mese di ottobre in quanto le date disponibili attualmente sul sito della compagnia sono il 4 e il 30 ottobre. Da novembre, invece, ci sono voli il venerdì e la domenica con andata alle 12.20 da Forlì e ritorno alle 15.10 con partenza dall’aeroporto “Vincenzo Florio”. Una conferma che appare subito evidente se si accede direttamente al portale di Aeroitalia: la compagnia ha apportato delle modifiche alle tratte per la stagione invernale.