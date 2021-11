Forlì, accoltella il padre: arrestato 51enne

Voleva suicidarsi, ma prima voleva uccidere il padre. Lo ha colpito con alcune coltellate e l’anziano ora l’anziano è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale “Bufalini” di Cesena. Tentato omicidio ieri sera poco prima delle 19 in un’azienda agricola di Barisano, in via Zampeschi, dove un uomo di 51 anni, ha ferito in modo grave il genitore, 73enne. Sono stati gli altri familiari presenti nell’abitazione, che si trova adiacente all’azienda, a dare l’allarme e a bloccare l’aggressore, che è stato subito preso in consegna dalla Polizia ed è stato portato in questura per essere ascoltato. In precedenza, però, aveva portato i poliziotti in un casolare poco distante dove aveva già preparato la corda per togliersi la vita.