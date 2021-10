Forlì, abbatte con l’auto l’insegna di un distributore in viale Roma

Oggi pomeriggio alle 14.20 una squadra del Comando Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta per un incidente stradale in viale Roma a Forli. Il personale Vigili del Fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza un autovettura e l’insegna di un distributore che è stata abbattuta nello scontro. Non si segnalano feriti, sul posto è comunque intervenuta un ambulanza di Romagna Soccorso. Sul posto anche i Carabinieri.