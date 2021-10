Firme per avere a Cesena il mercato all’ingrosso giovedì pomeriggio

Una raccolta firme per far tornare sui propri passi i responsabili Mercato all’ingrosso di Pievesestina (For) e tornare ad aprire la struttura il giovedì pomeriggio. E’ quella intrapresa dal grossista Alvaro Gobbi, una delle realtà più importanti della struttura di Pievesestina, di fronte alla decisione dell’amministrazione del For che da ieri ha iniziato la chiusura pomeridiana dell’unico giorno in cui era aperto, il giovedì. Le firme raccolte sono una cinquantina, sottoscritte da clienti che si rivolgono al Mercato.

«Credo che dovremmo potenziare la nostra struttura – afferma Gobbi – e non indebolirla. Trovare dei clienti è sempre più difficile, tutti conosciamo la crisi dei mercati e per questo dobbiamo facilitare l’accesso dei compratori, non ostacolarla. Il giovedì pomeriggio era un momento in cui diversi acquirenti venivano e facevano affari, portando benessere ai produttori, a noi grossisti e quindi a tutta la struttura che sopravvive grazie ai nostri clienti».

Gobbi sottolinea che «Molti clienti del nostro Mercato ortofrutticolo provengono da fuori regione e da noi interpellati hanno risposto che già un solo pomeriggio di apertura era poco. E ora non hanno neppure più quello a disposizione».

Dala dirigenxza del For il vertice Alessandro Giunchi ha spiegato: “Su 13 concessionari in 12 giudicano non sostenibile l’apertura del pomeriggio. Di qui la decisione presa. Una chiusura che verrà compensata da altre formule orarie attualmente allo studio”.