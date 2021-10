Finisce nel crepaccio, poi si perde: turista tedesco soccorso a Verghereto

In uomo di 55 anni di nazionalità tedesca era partito nella mattinata di ieri da una frazione del comune di Badia Prataglia (Ar) per fare una passeggiata sul sentiero di crinale, il GEA 00. Superato il passo Serra, già in territorio romagnolo l’uomo ha iniziato a scendere verso Bagno di Romagna. Giunto in prossimità di Punta d’ Alpuccia, l’escursionista ha perso il sentiero finendo in profondo canalone. Mancava poco alla 17.30 quando l’uomo chiama il 118. Sul posto viene inviata la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Falco. Il trekker viene raggiunto dai soccorritori intorno all 19.30 e viene riaccompagnato a Bagno di Romagna e poi al Passo dei Mandrioli. Non aveva nessun problema sanitario. I carabinieri forestali, che si trovavano già in zona ed erano già a conoscenza dell’accaduto hanno poi riaccompagnato l’uomo fino alla sua abitazione nel comune di Badia Prataglia