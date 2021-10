“Festival della sostenibilità”, ecco la “Romagna Toscana”

Quella della “Romagna Toscana” è una terra di racconti, di storie, di sostenibilità. Il termine nasce per descrivere la zona di quindici comuni in gran parte in Provincia di Forlì-Cesena e gli altri in Provincia di Firenze, che fu sotto il controllo prima dei Medici e poi del Granducato di Toscana. Ora si sono messi insieme organizzando un itinerario turistico slow e il Festival del turismo sostenibile (www.romagnatoscanaturismo.it), due settimane (che termineranno il prossimo 24 ottobre e che domani sarà in una edizione speciale al Ttg di Rimini) di incontri, convegni e tavole rotonde che hanno come centralità i Comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

«Prima di diventare presidente di Apt ho registrato il sistema ‘Romagna Toscana’ e l’ho regalato al Comune di Castrocaro – spiega Liviana Zanetti – Il sindaco e la giunta lo hanno adottato e hanno aderito in totale 15 Comuni che fanno parte di questo itinerario legato alla famiglia Medici. È nato così il primo sistema turistico interregionale d’Italia grazie anche a due tour operator. È un itinerario ecosostenibile: nel suo territorio ci sono infatti beni culturali che la storia ci ha consegnato con un ambiente molto ben conservato. Senza contare poi i produttori dell’enogastronomia tosco-romagnola che fornisce per i turisti piatti straordinari».

I sindaci del Comuni si incontrano annualmente a Firenze, a Palazzo Vecchio.

«In questo territorio c’è la fortuna che il paesaggio non è stato stravolto ed è una meraviglia», aggiunge Zanetti, presidente di Romagna Toscana.

«Il festival è un momento di incontro tra amministratori pubblici e privati che devono crescere in un sistema. Abbiamo due tour operatori di grande spessore che operano a livello internazionale, come MugelTravel e Monica Price presidente di Activitaly, con aeroporti che stanno facendo un percorsi di crescita, come Forlì, Bologna, Rimini, Firenze», conclude Zanetti. Oggi sono in programma tre tavole rotonde dedicate ai professionisti di settore, trasmesse in modalità streaming sulla pagina Facebook di Romagna Toscana. E domani, alle 13, l’evento fa tappa alla Fiera Ttg di Rimini (padiglione C5), con l’incontro “Esperienza di rete interregionale dei cammini, delle peculiarità del territorio”.