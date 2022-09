Festival del Cibo di Strada 2022 a Cesena: il programma

Inizia il conto alla rovescia in vista del Festival Internazionale del Cibo di Strada, che si terrà dalle ore 12,00 di venerdì 7 ottobre fino a domenica sera 9 ottobre in centro storico, a Cesena. Dopo la sospensione del 2019 causa Covid e l’edizione ridotta dello scorso anno, torna a pieno regime la kermesse gastronomica “cult” che nel 2022 punta a raggiungere nuovamente i 100.000 visitatori.

Cose buone dal mondo

Ecco solo qualche esempio delle prelibatezze che si potranno trovare al Festival Internazionale del Cibo di Strada, in Piazza della Libertà, Corso Mazzini e Piazza Giovanni Paolo II: Argentina – Churrasco de angus, empanada criolla, choripan, lomipan. India –Pakora, biriani, samosa, chay masala, gulabjamun. Messico – Tacos, burritos, guacamole. Perù –Tamales de chancho, arroz chaufa, lomo saltado, empanadas. Abruzzo (Chieti) -Arrosticini di pecora, hamburger di pecora. Campania (Napoli) – la vera pizza napoletana, la pasticceria napoletana con babà, sfogliate… Marche (Ascoli Piceno) -Olive ascolane del Piceno, fritto misto all’ascolana. Puglia (Manfredonia–Alberobello)– Panzerotti, bombette. Sicilia (Palermo) – Pani ca’ meusa, panelle, arancine di riso, cannoli. Toscana (Firenze) – Lampredotto bollito, trippa alla fiorentina. Emilia (Parma) – Torta fritta e salumi. Cina (ravioli cinesi freschi fatti a vista sul momento). Thailandia (Pad Thai ed altre specialità). E poi il Gelato al latte e alla panna della Centrale del Latte di Cesena, lo stand di Cesena senza glutine (dolci e non solo), la birra artigianale MariAlti (Cesena), Aspasso (passatelli di Romagna da passeggio), Vino al vino (enoteca itinerante), La polpetteria (polpette di manzo di pura razza fassona piemontese), Casa Spadoni (hamburger di qualità e non solo).

Dal 2000 a Cesena

Il Festival di Cesena è nato nel 2000 ed è la prima manifestazione organizzata e dedicata in Italia a questo tipo di cucina. Oggi tutti parlano di cibo di strada ed organizzano iniziative su questo tema ma quello di Cesena resta il più originale, importante ed apprezzato appuntamento, testimoniato ogni anno da un grande successo di pubblico e di critica e seguito dalle principali testate giornalistiche nazionali.Il Festival di Cesena si distingue anche per l’organizzazione di incontri e show cooking. Non solo un Festival con la possibilità di gustare i migliori cibi di strada dal mondo e dalle regioni italiane, ma anche approfondimenti culturali, come gli “Incontri di Gusto”, ad ingresso gratuito, organizzati e diretti dal giornalista “gastronomade” Vittorio Castellani, che presiederà anche la giuria della seconda edizione del “Premio Gianpiero Giordani”, in memoria dell’ideatore del Festival scomparso prematuramente.

I Giochi di Strada

Novità assoluta del 2022 è la realizzazione del Festival dei Giochi di Strada, in collaborazione con Associazione Aidoru, che si terrà in Piazza Almerici nelle stesse giornate del Cibo di Strada. Una tre giorni capace di esaltare tutto il centro storico. Il Festival è organizzato da Confesercenti Ravenna•Cesena, Slow Food Cesena ed Eventi in Itinere, in collaborazione con Comune di Cesena, Confesercenti Emilia-Romagna, Credito Cooperativo Romagnolo, Centrale del Latte di Cesena, Matilde Studio, Casa Spadoni, Aidoru Associazione.