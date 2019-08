Festa nazionale dell'Unità al via a Ravenna con musica e spettacoli

RAVENNA. Per il secondo anno consecutivo la Festa nazionale dell’Unità si svolge al Pala De Andrè di Ravenna, quest’anno da oggi al 9 settembre. Per quanto riguarda gli spettacoli del palco centrale, musica e cabaret la fanno da padrone con i nomi principali del cartellone che sono Paola Turci, Paolo Cevoli, Rancore, Murubutu, Bandabardò, Gino Paoli e Maurizio Lastrico. La prima a salire sul palco sarà questa sera Paola Turci: la cantautrice romana è reduce da un periodo felice della sua carriera, che l’ha riportata nelle classifiche di vendita dopo parecchi anni di assenza, dovuti anche a problematiche personali, superate con la pubblicazione del libro “Mi amerò lo stesso”, del 2015. Da allora due brillanti partecipazioni a Sanremo, e la partecipazione come insegnante ad “Amici” l’hanno riportata agli onori delle cronache; “Viva da morire” è l’album di quest’anno, che ha già prodotto tre singoli di successo.

Il popolarissimo comico romagnolo Paolo Cevoli attirerà prevedibilmente grandi folle, come è sempre successo negli ultimi anni, sabato 24, essendo uno dei pochi cabarettisti in grado di sostenere da solo un intero spettacolo senza cali di tensione.

“Flesdens” è il titolo che sta portando in tour attualmente: uno show basato sui richiami al cinema. Domenica 25 Puglia e Romagna si incontrano in “L’eco del Gargano”, con 30 artisti pugliesi capitanati da Benito Ripoli, e30 artisti del folklore romagnolo sotto la guida di Bruno e Monia Malpassi. Lunedì 26 “Canta indie”, serata curata da Materiali Musicali di Faenza con il rapper romano Piotta e molti musicisti emergenti, vincitori di vari concorsi. Martedì 27 tocca a Massimo Bubola, cantautore noto in verità più come autore di brani per molti nomi di prima grandezza del panorama italiano, tra cui Fabrizio De Andrè. Sarà sul palco insieme ai Khorakhanè, nati come cover band di De Andrè nel 2001, che pochi mesi fa hanno pubblicato “Chilometri di nuvole”, album di brani inediti con Bubola tra gli autori.

Mercoledì 28 è in programma un omaggio ad Augusto Daolio, leader e cantante dei Nomadi scomparso nel 1992, con Rosanna Fantuzzi per letture e racconti, e musica di Salvo Giordano, Corpi Estranei e Figli Dell’oblio.

Tra gli spettacoli nella Tenda Socjal Club citiamo I Musicanti Di San Crispino (23/8), Ivano Marescotti (26/8) e Gloria Turrini (28/8).

Ingresso sempre gratuito. www.festaravenna.it