Festa della mamma, azalee solidali Arrt a Cesena, Cesenatico, Valle Savio e Valle del Rubicone

Anche quest’anno, in occasione della Festa della Mamma, i volontari dell’Associazione Romagnola Ricerca Tumori saranno presenti nelle piazze del cesenate con fiori ed azalee solidali. Un modo per festeggiare tutte le mamme ed aiutare i progetti di prevenzione oncologica dell’associazione.

I volontari ARRT saranno presenti domenica 8 maggio a Cesena in Galleria Urtoller e davanti alla sede di via Cavalcavia (solo alla mattina), Cesenatico in Corso Garibaldi, Montiano in Piazza Garibaldi, Savignano sul Rubicone in Piazza Borghesi e Piazza Falcone, Sarsina in Piazza Plauto, San Piero in Bagno in Piazza Allende (in caso di pioggia in via G. Pascoli).

ARRT, grazie a queste iniziative solidali, agli sponsor e al 5×1000 contribuisce attivamente alla prevenzione oncologica del nostro territorio con formazione gratuita nelle scuole, visite gratuite periodiche di prevenzione oncologica, potenziamento delle attrezzature diagnostiche negli ambulatori ARRT.