Ferragosto punk rock a Bellaria: altri 4 gruppi si aggiungono

BELLARIA. Ferragosto punk rock sulla spiaggia di Bellaria-Igea Marina. Annunciati 4 nuovi gruppi al Bay fest del 15, 16 e 17 agosto: si tratta di Refused, Bouncing Souls, No Fun It All e Dune Rats, vediamo chi sono.

REFUSED è la band rock europea che più di ogni altra ha cambiato le sorti della popolarità dell’hardcore a livello mondiale, il loro album “The Shape of Punk To Come” è un classico della musica contemporanea, una band a dir poco seminale per un’intera generazione di giovani rocker.

THE BOUNCING SOULS una delle band più attese dal pubblico in Italia, direttamente del New Jersey hanno contribuito alla storia del punk anni ’90. Nati su sonorità di strada “Oi punk” negli anni il gruppo ha virato verso un Punk-Rock più melodico che ha regalato loro grandi successi e soddisfazioni: ancora oggi album come “Hopeless Romantic” e “How I spent my summer vacation” vengono considerati pietre miliari del genere.

NO FUN AT ALL sono, assieme a Millencolin e Satanic Surfers, tra le istituzioni della scena skate punk svedese. Il nome della band deriva dall’unione tra ‘No Fun‘, una canzone dei The Stooges coverizzata ironicamente dai Sex Pistols, e il nome della band hardcore Sick Of It All. Si sono riformati dopo qualche anno di pausa e saranno la terza band svedese a salire sul palco del festival.

DUNE RATS originari di Brisbane, in Australia, i Dune Rats seguono la scia già tracciata dai DZ Deathrays, vera e propria icona di culto in patria. Il loro nuovo album “The Kids Will Know It’s Bullshit” su Ratbag Records, ha raggiunto il primo posto nelle classifiche di vendita australiane e sono tra le nuove promesse più attese nel Vecchio Continente.

Questi quattro nomi si aggiungeranno a una line up che vede pesi massimi come SUM 41, icone come Bad Religion e Circle Jerks, band di riferimento come Satanic Surfers, Anti-Flag e Strung Out.



BAY FEST 15-16-17 AGOSTO @ PARCO PAVESE | BELLARIA IGEA MARINA | RIMINI

