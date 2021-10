Fellini torna in scena al Galli con “Il viaggio di G. Mastorna”

Federico Fellini sul palco, le maestose rovine di un set per una pellicola mai girata, un violoncellista salito su un aeroplano mai arrivato a destinazione, i disegni di Milo Manara, l’immagine fluttuante di Marcello Mastroianni, una hostess a guidare il musicista smarrito in un mondo sospeso tra realtà e sogno, tra camere d’albergo, odalische, stazioni ferroviarie. Per la prima volta il progetto di un film mai finito sul grande schermo prende una nuova forma in un’opera dove la musica si mette a servizio delle situazioni immaginate dal grande maestro del cinema. È “Il viaggio di G. Mastorna” che viene presentato in prima assoluta squesta sera dalle ore 20.30 al teatro Galli con le musiche di Matteo D’Amico e la regia di Valter Malosti. Il compositore romano ha accettato la sfida di confrontarsi con la sceneggiatura che Fellini elaborò negli anni Sessanta del secolo scorso assieme a Dino Buzzati, Bernardino Zapponi e Brunello Rondi. Coproduzione con il Teatro Alighieri di Ravenna, sarà replicata giovedì 4 novembre al Bonci di Cesena.

