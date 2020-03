Fellini 100, dopo San Marino anche l’Italia gli dedica un francobollo

RIMINI. È l’autoritratto che Federico Fellini aveva inserito nel Libro dei sogni l’immagine scelta per il francobollo italiano che celebra i 100 anni della nascita del regista riminese. La stessa immagine era stata scelta da San Marino nel 2013, quando la Repubblica realizzò anche una serie di monete dedicate al maestro, ai suoi film e a Giulietta Masina. Altri francobolli sammarinesi erano usciti nel 1988 con i poster dedicati a “La strada”; “La dolce vita” e “Amarcord”. Per il centenario di quest’anno, invece, San Marino ha scelto un disegno autografo che mostra il regista con sciarpa, cappello e Oscar (una bella immagine del Fondo Geleng conservato in Cineteca a Rimini). Pure la Francia celebrò il regista nel 1982 con un francobollo riproducente il Rex. E naturalmente anche l’Italia aveva già provveduto in passato a onorare il maestro con francobolli e monete.