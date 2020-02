RIMINI. Tonino Guerra e Federico Fellini: il poeta e il regista, uniti da sempre e oggi più che mai, in questo 2020: il loro centesimo compleanno. L’uno era nato a gennaio, il 20, e l’altro a marzo, il 16, due mesi di differenza su cui amavano scherzare. «Tu sei più vecchio di me gli dicevo, lui ribatteva “però non li dimostro”, e sorrideva».

