Fai d'autunno a Forlì, visite a Predappio, S. Benedetto e Portico

FORLI'. Aperture straordinarie anche a Forlì per le “Giornate Fai d’autunno” con due itinerari tematici. Per “Viandante - sulle orme di Dante in Romagna”, a San Benedetto in Alpe e Portico di Romagna, gli alunni del Liceo Scientifico “Fulcieri Paolucci di Calboli”, guidati dalla professoressa Carlotta Bendi effettueranno la visita all'Abbazia di San Benedetto con passeggiata (facoltativa) all'Acquacheta, luogo percorso da Dante e inserito nel suo Inferno. Nel pomeriggio la visita alla Torre medievale di Portico adiacente a Palazzo Portinari recentemente restaurata. Per “Percorsi” il territorio è stato diviso tra cielo, terra e acqua. Per il primo elemento visita alle Ex Gallerie Caproni di Predappio; per il “settore acqua” protagonista la Chiusa di Calanco, che in origine era posizionata più a valle, a San Martino in Strada. Durante le “Giornate Fai d’autunno” all’accesso di ogni bene sarà richiesto un contributo facoltativo a sostegno dell’attività della Fondazione. Per informazioni sugli orari di oggi e domani, visitare il sito www.giornatefai.it; www.fondoambiente.it.

