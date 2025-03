Un forte temporale e una violenta grandinata si sono scatenati all’improvviso oggi verso le 16 sul territorio faentino e in Bassa Romagna. Campi e strade si sono imbiancate, creando anche problemi e non pochi disagi alla circolazione, con le vetture in transito costrette a rallentare viste le copiose precipitazioni. Diversi i danni anche alle colture e alle coltivazioni danneggiate da chicchi in alcuni casi grossi come noci.