Viola il divieto di ritorno a Faenza: 20enne arrestato

Nella giornata di ieri, 5 novembre, la Polizia di Ravenna ha arrestato un 20enne, italiano, che aveva violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale a cui già era sottoposto in quanto ritenuto pericoloso in considerazione di numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. L’attività è stata condotta dal Commissariato di Faenza e il giovane è stato controllato dai poliziotti nel corso di un’attività di prevenzione svolta nella zona della Stazione di Faenza. Su di lui risultava attiva la misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza (ovvero Ravenna): un provvedimento volto a limitare la libertà di movimento di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. A suo carico, inoltre, risultava in atto un’ulteriore misura di prevenzione personale già emessa dal Questore, ovvero il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Faenza. Entrambe le restrizioni gli vietavano quindi di mettere piede sul territorio faentino, dove invece è stato rintracciato dagli operatori di Polizia.

Gli agenti, dopo aver identificato il giovane e constatato l’effettiva violazione delle prescrizioni in corso, hanno proceduto al suo arresto in flagranza, ponendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella mattinata odierna ne è stato convalidato l’arresto con applicazione della misura cautelare ulteriore dell’obbligo di dimora del comune di Ravenna con permanenza in abitazione in orario serale e notturno.