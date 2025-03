Vince 624mila euro al Lotto in una tabaccheria di Faenza. «Mai capitata una cosa simile»

FAENZA. Grossa vincita alla Tabaccheria Erbacci (di Erbacci Erika) di via Ravegnana 44 a Faenza. Un anonimo giocatore ha vinto 624mila euro al Lotto. In particolare ha vinto 59.915 euro con una puntata da 5 euro su tutte le ruote e 564.627 euro con due euro di puntata sulla ruota di Napoli. «Siamo su una strada di passaggio e non sappiamo chi possa aver vinto», dichiara Maurizio Erbacci che pochi anni fa ha passato il testimone alla figlia Erika. «Fare una cinquina su una ruota secca è difficilissimo. Non mi era mai capitata una cosa simile». La vincita centrata nella ricevitoria di via Ravegnana è il premio più alto vinto quest’anno.