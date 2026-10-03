Via ai lavori di manutenzione della vegetazione lungo il Senio

Partiranno nei prossimi giorni i lavori di manutenzione della vegetazione lungo il fiume Senio. Si tratta di un intervento che fa seguito a quello già avviato lungo il Santerno e che rientra nel programma di pulizia che interesserà tutti i tratti arginati dalla Via Emilia fino alle aree prossime alla confluenza nel Reno.

L’obiettivo è preparare il reticolo idraulico alla stagione autunno-invernale, assicurando le condizioni necessarie per le attività di controllo e sorveglianza.

Sul Senio, in particolare, da metà ottobre ai lavori già avviati si affiancherà un ulteriore intervento dedicato al tratto collinare, tra Ponte Castello e Tebano. L’esecuzione dei lavori durante il periodo di fermo vegetativo consentirà di mantenere gli argini puliti, accessibili e pienamente ispezionabili, migliorando le condizioni per il monitoraggio, la sorveglianza e la gestione del reticolo idraulico durante i mesi più critici dell’anno.

«È una notizia positiva che la Regione intervenga anche sul tratto del Senio compreso tra Tebano e Ponte del Castello - dice il sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza -. Da tempo chiedevamo un intervento di manutenzione in questa zona e, come preannunciato ad inizio settembre dalla stessa Regione, l’avvio dei lavori rappresenta un primo passo importante. L’auspicio è che questo intervento possa essere realizzato nei tempi previsti e che da qui si possa proseguire con una programmazione stabile e continuativa delle manutenzioni, fondamentale per garantire nel tempo la cura del fiume, la piena ispezionabilità delle aree riducendo quindi il rischio idraulico sul territorio».

Sono stati inoltre completati i lavori di ripristino sull’argine del destra del Senio. Si chiude così una vicenda che aveva suscitato forte attenzione nella comunità di Castel Bolognese a partire dal periodo natalizio dello scorso anno, quando emerse la questione relativa all’intervento realizzato sul rilevato arginale in destra Senio. A seguito dell’ordinanza preliminare di sospensione dei lavori, la proprietà ha presentato un Permesso di costruire in sanatoria con opere di ripristino, avviando così il percorso amministrativo necessario per ricondurre l’intervento alle condizioni richieste dagli enti competenti.

L’intervento di ripristino in cui il rilevato è stato riprofilato è stato infatti autorizzato il 17 luglio 2026. Il provvedimento prevedeva l’esecuzione dei lavori entro 30 giorni dal rilascio. La proprietà ha concluso gli interventi il 6 agosto e gli uffici ne hanno verificato la correttezza.

«Si conclude così una vicenda complessa, iniziata nel periodo di Natale e che aveva comprensibilmente generato attenzione e preoccupazione tra i cittadini - dichiara Della Godenza - In questi mesi il Comune e l’Unione hanno seguito il procedimento con un obiettivo preciso: tutelare il territorio, garantire il rispetto delle prescrizioni previste e arrivare al ripristino dei luoghi interessati. Il completamento dei lavori consente oggi di chiudere una pagina importante. In una zona particolarmente delicata dal punto di vista idraulico, dopo quanto vissuto dal nostro territorio negli ultimi anni, la tutela delle opere e delle condizioni di sicurezza deve restare una priorità assoluta. Il risultato che interessava ottenere era il ripristino, e questo è avvenuto».