Faenza, “abbiamo una responsabilità verso la città dopo l’alluvione”: Tampieri Group fa rinascere i locali dedicati ai disabili

Dopo le alluvioni la città di Faenza continua a lavorare per ricostruire, grazie alla tenacia delle istituzioni e dei suoi cittadini e al supporto di realtà imprenditoriali del territorio. I locali situati all’interno del Parco Azzurro, tra le vie Lesi e Galli, punto di riferimento per l’intera comunità, in particolare per le persone con disabilità e delle associazioni e delle realtà che operano nel loro interno sono a rinascere a nuova vita. Grazie ad un generoso finanziamento di Tampieri Group, saranno avviati importanti lavori di ristrutturazione degli edifici danneggiati dall’alluvione. A questi si aggiungono circa 200mila euro del Comune.

Al servizio di diversamente abili

I lavori, che interesseranno le strutture dedicate ai servizi a favore di persone con disabilità, oggi ospitanti i servizi in gestione alla cooperativa sociale Consorzio Blu e utilizzati dall’associazione ANFFAS per i suoi laboratori, comprenderanno il restauro degli interni con la tinteggiatura, il rifacimento delle pareti, la sostituzione degli infissi, la realizzazione di nuovi pavimenti e dei controsoffitti, elementi andati tutti distrutti dopo l’alluvione del 16 maggio del 2023. Si procederà poi alla riqualificazione degli impianti con la revisione dell’ascensore, elemento fondamentale per personale e utenti, la sostituzione delle componenti elettriche e idrauliche danneggiate, l’installazione dei nuovi sistemi di riscaldamento. Inoltre, si procederà alla messa in sicurezza degli edifici attraverso interventi mirati per garantire la massima protezione e tutte le funzionalità delle strutture. Costo totale dell’intervento è di 425mila euro; l’inizio lavori è previsto per gennaio del 2025 e il termine entro l’autunno.

“Un segnale di speranza e rinascita”

“Questo intervento - sottolinea il Comune in una nota - non è solo un atto di ricostruzione materiale, ma rappresenta un segnale di speranza e di rinascita per l’intera comunità faentina. Il Parco Azzurro, una volta riqualificato, tornerà ad essere un luogo di incontro, di socializzazione e di crescita per le persone con disabilità. L’amministrazione comunale di Faenza ringrazia il Gruppo Tampieri per la sua generosità e per il concreto sostegno alla comunità. Un ringraziamento va anche a tutte le associazioni e ai volontari che si stanno adoperando per la ricostruzione del territorio”.

“Abbiamo una responsabilità verso la città”

Il Gruppo Tampieri, realtà imprenditoriale presente da novantasei anni nel territorio faentino e da sempre sensibile ai bisogni della propria comunità, ha da tempo deciso di contribuire alla ricostruzione della struttura diurna per disabili psichici “Il Faro” sezione ANFFAS a Faenza. Ennesima testimonianza di un forte e costante impegno nei confronti della comunità. “La nostra città è stata duramente colpita dai tre eventi alluvionali. Durante l’emergenza ci siamo rimboccati le maniche per dare un supporto immediato ai nostri colleghi in difficoltà. Quando è venuto il tempo di ricostruire – afferma Carlo Tampieri, CEO Tampieri spa, anche a nome dei suoi familiari – non abbiamo esitato nel dare contributi che concretizzassero il valore della responsabilità che abbiamo da sempre nei confronti della nostra comunità. Quello di cui parliamo oggi è infatti solo l’ultimo di una serie di interventi che abbiamo attuato e sostenuto in emergenza alluvione”.

Oltre 700mila euro di donazioni