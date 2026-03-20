Turismo, tutti pazzi per Brisighella: “Nel 2025 i pernottamenti cresciuti del 49,5%”

Il 2025 si chiude come l’anno dei primati per il turismo nel comprensorio manfredo. “I dati definitivi, forniti dalla Regione Emilia-Romagna - si legge in una nota dell’Unione Romagna Faentina - confermano che l’Unione della Romagna Faentina non solo ha agganciato i livelli pre-pandemia e pre-alluvione, ma ha stabilito nuovi record storici, superando in termini di arrivi, presenze e permanenza media anche il 2019, precedentemente considerato l’anno d’oro per il settore”. Spicca il balzo in avanti di Brisighella