Treni, linea faentina sarà riaperta entro 10-15 giorni. Il sindaco di Marradi: «Subito servizio sostitutivo efficiente»

MARRADI. «Accogliamo ovviamente con favore l’annuncio di Rfi sulla riapertura della ferrovia Faentina nella tratta Marradi-Faenza entro 10-15 giorni per poi procedere con gli interventi di messa in sicurezza definitivi. Ma nel frattempo occorre dare ai cittadini della vallata un servizio sostitutivo efficiente: non possiamo far vivere la popolazione costantemente in uno stato di emergenza».

Così il sindaco di Marradi Tommaso Triberti commenta l’annuncio di Rfi, dato questa mattina nel corso della trasmissione di Rai Toscana Buongiorno Regione, sulla possibilità del ripristino della Faentina tra 10-15 giorni, dopo la nuova interruzione dei servizi dovuta ai danni del maltempo dello scorso 18-19 settembre.

«Finché non riusciremo a togliere definitivamente le frane che minacciano la linea ferroviaria – dice Triberti- sui cittadini marradesi resterà una spada di Damocle. L’80% di loro si sposta ogni giorno per studio, lavoro o altri servizi verso l’Emilia Romagna. Chiediamo di lavorare per fare presto a mettere in sicurezza la linea, ma nel frattempo chiediamo anche un servizio degno di questo nome. Finora non è stato così: ci sono stati molti disservizi e disagi. Ultimo, stamani, l’incendio di un treno in una galleria. Non garantire un servizio efficiente e sicuro, che sia su bus o su treno, è un disincentivo all’uso dei mezzi di trasporto pubblici aumentando il rischio di spopolamento di questo territori. Qualcuno se ne deve fare carico».