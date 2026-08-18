Trasporti scolastici per gli studenti faentini e lughesi, via agli abbonamenti

In vista dell’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, la Cooperativa Trasporti di Riolo Terme ha reso note le indicazioni per il rinnovo e l’emissione degli abbonamenti annuali e mensili destinati agli studenti. Tra le novità principali figura la conferma della misura regionale “Salta Su”, che garantisce la gratuità del biglietto per il percorso casa-scuola a tutti gli alunni delle scuole elementari e medie, oltre che agli studenti delle superiori appartenenti a nuclei familiari con attestazione Isee non superiore a 30.000 euro. Per accedere alla misura regionale occorre presentare domanda esclusivamente online tramite la piattaforma salta-su.it mediante credenziali Spid, conservando poi la stampa del documento pdf generato dal sistema.

Per chi non rientra nei requisiti della gratuità, restano valide le tariffe ordinarie con costi variabile in base al numero di zone coperte: per l’abbonamento mensile si va da un minimo di 38 euro per una zona fino a 70 euro per sette zone, mentre le tessere annuali riservate agli under 26 oscillano tra 275 euro e 525 euro. Ai fini delle detrazioni fiscali si raccomanda l’impiego di metodi di pagamento tracciabili come carte di credito, bancomat, assegni o Satispay.

Oltre all’acquisto presso la sede aziendale di via Miglioli 1 a Riolo Terme - aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, con aperture straordinarie sabato 5 e 12 settembre dalle 9 alle 12 -, la società ha strutturato una rete temporanea di sportelli nei vari comuni del territorio per facilitare le operazioni sul campo.

Il calendario dei punti di raccolta itineranti prenderà il via lunedì 31 agosto con le tappe a Tredozio (dalle 9 alle 10.30 in Municipio) e Modigliana (dalle 11 alle 14 in Municipio). Martedì 1° settembre sarà la volta di Lugo, con sportello dalle 10 alle 14 nella sede Coerbus di via Manfredi 15. Mercoledì 2 settembre le operazioni si sposteranno nel Municipio di Castel Bolognese (dalle 10 alle 14), mentre giovedì 3 settembre sarà attivo il presidio a Faenza presso l’ufficio Informa Giovani in piazza Nenni (dalle 10 alle 14). Venerdì 4 settembre gli operatori faranno tappa al Municipio di Palazzuolo (dalle 9 alle 10.30) e a quello di Casola Valsenio (dalle 11 alle 13). Il ciclo dei punti territoriali si chiuderà lunedì 7 settembre al Municipio di Brisighella, aperto dalle 9 alle 12.

Per completare la pratica, chi possiede già la smart card nominativa dovrà esibirla al momento della richiesta. Gli studenti del primo anno o privi di tessera dovranno invece consegnare una fototessera, il modulo con i dati anagrafici scaricabile dal sito internet aziendale e versare l’importo di 5 euro per il costo di emissione del supporto plastificato.