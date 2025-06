Tragico incidente sul lavoro a Solarolo, 30enne schiacciato dalle forche di un muletto

A trovarlo, senza vita, sono stati i colleghi e il datore di lavoro. Era nell’appezzamento agricolo nel quale era impegnato nel recupero delle ramaglie delle potature, senza vita, schiacciato dalle forche di un muletto. Vittima dell’ennesimo infortunio dal tragico epilogo, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri in via Viazza, a Solarolo, è un bracciante di 30 anni di origine albanese. Aveva moglie e due figli, con i quali viveva a Faenza. Non ci sono testimoni. Per questo la ricostruzione dell’incidente è ora affidata alla Medicina del Lavoro e ai carabinieri della Compagnia manfreda.