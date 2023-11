Un camionista rumeno residente a Rimini di 61 anni ha perso la vita questa mattina poco prima delle 6,30 sull’A14. Per cause in corso di accertamento (un malore? un colpo di sonno?) ha improvvisamente perso il controllo del camion mentre stava viaggiando sull’autostrada A 14 nel tratto tra Imola e Faenza, nel territorio di Solarolo. Il mezzo è finito fuori strada e l’uomo è morto sul colpo.

Sul posto, oltre ai mezzi del 118, è intervenuta la Polizia stradale di Ravenna.