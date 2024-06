Tour de France in Romagna, gli “Alluvionati arrabbiati” sfilano a Faenza: “Non dimenticatevi di noi” - VIDEO GALLERY

Non una ma cento maglie gialle. Il gruppo compatto degli alluvionati, dei comitati Borgo e via Ponte Romano ha percorso in bici, questa mattina, le vie di Faenza più colpite dal disastro di maggio 2023. La partenza, scortata dalle forze dell’ordine, è avvenuta alle 8 in via Golinelli, nei pressi della palestra Lucchesi, fino all’arrivo in piazzale Sercognani attorno alle 8.40. Sulle maglie la scritta “Alluvionati arrabbiati”, riportato anche su un grande striscione da esporre al passaggio del Tour de France, atteso con un sit-in.

“Non dimenticatevi di noi”

“Siamo qui - dice il portavoce Danilo Montevecchi - per tenere alta l’attenzione verso il problema di Faenza. Diamo il nostro benvenuto al Tour de France, ma non dimentichiamoci dei gravi problemi degli alluvionati faentini e romagnoli”.