Torna la “Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica” a Faenza, Brisighella e Castelbolognese

Torna la Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica promossa a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, con lo scopo di incentivare i giovani ad avvicinarsi alle materie scientifiche così da poter diventare patrimonio culturale e formativo delle generazioni future.

Gli eventi in calendario della XXIV edizione faentina coinvolgono istituzioni pubbliche e private, dagli Enti locali alle Scuole, passando dalle Università, gli Enti di ricerca, le Associazioni e le Istituzioni, tutte impegnate nel promuovere a livello locale la conoscenza scientifica anche attraverso momenti espositivi che permettano una maggiore visibilità di quanto prodotto e realizzato all'interno delle proprie strutture.

La manifestazione, per il mondo scientifico locale, è un importante momento di contatto sociale e un'occasione preziosa per farsi conoscere alimentando l'interesse verso le scienze e fornendo un'informazione tecnico- scientifica aggiornata.

La Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica mira, in modo del tutto particolare, a favorire la partecipazione dei giovani in età scolare alle iniziative in programma.

Questo anno gli organizzatori hanno rinnovato la struttura interna del dépliant informativo con una grafica più moderna e accattivante e attraverso un concorso dedicato verrà individuata anche la nuova copertina e per la prossima edizione. Una cinquantina sono le iniziative messe in campo con 20 realtà scientifiche direttamente coinvolte oltre agli istituti scolastici.

Come per gli anni scorsi il programma della Settimana, proporrà mostre, conferenze, dibattiti, laboratori, esperienze, visite guidate e concorsi rivolti a diverse fasce di età il tutto grazie alla collaborazione tra gli enti coinvolti che si sono coordinati nell'ambito del Tavolo della Scienza Comunale; gli eventi si svolgeranno dal mese di marzo al mese di giugno, tra i Comuni di Faenza, Brisighella e Castel Bolognese.

Dichiarazione dell’assessora alle politiche educative, formazione e sport del Comune di Faenza, Martina Laghi: “E’ con grande entusiasmo che riproponiamo la settimana scientifica e tecnologica. La rete di associazioni, scuole, istituzioni che si dedica con grande competenza e passione alla divulgazione scientifica, strutturatasi in questi anni, è l'esempio di come sia importante avvicinare i giovani e tutta la cittadinanza a tematiche che fanno parte della quotidianità di tutti, aiutando ad aumentare la conoscenza del mondo che ci circonda, delle nuove scoperte e tecnologie”.

Di seguito il programma completo.