Domenica pomeriggio alle 17, negli spazi di Palazzo del Podestà e del Salone dell’Arengo, si terrà l’edizione 2026 di “Aggiudicato!”, iniziativa che ha lo scopo di raccogliere fondi a sostegno delle attività di promozione e valorizzazione della ceramica faentina e per associazioni come Ail Ravenna e Sos Donna.

Le operazioni di allestimento negli spazi espositivi prenderanno il via oggi in vista dell’apertura al pubblico prevista per domani quando le opere saranno visitabili dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30, e per la mattina di domenica dalle 10.30 alle 12.30. Nel pomeriggio di domenica, a partire dalle 17, dopo i saluti istituzionali del sindaco Massimo Isola e dell’assessora alla Cultura e al Turismo Giulia Bassani, prenderà il via la vendita all’incanto battuta da Matteo Zauli.

Sotto il martelletto del battitore passeranno una sessantina di pezzi realizzati al tornio dai partecipanti alla 37ª edizione del Mondial Tornianti, svoltasi dal 4 al 6 settembre scorsi nell’ambito delle competizioni del Premio Vasaio e del Premio Esteta, insieme ad alcuni cilindri delle prove tecniche e a nove maschere cotte nel forno e realizzate dal collettivo Ceramiscopio della città di Nove. Tutti i manufatti del catalogo sono stati successivamente smaltati e decorati dagli associati di Ente Ceramica Faenza.

«Questa iniziativa rappresenta un appuntamento significativo per tutta la nostra comunità artigiana e culturale - dichiara la presidente di Ente Ceramica Faenza Elvira Keller - perché racchiude mesi di impegno condiviso, a partire dal lavoro al tornio durante il Mondial Tornianti fino alla fase di ricerca, smaltatura e decorazione svolta nelle nostre botteghe. Vedere ogni singolo pezzo prendere forma attraverso il dialogo tra sensibilità diverse testimonia la vitalità della ceramica faentina e permette di sostenere sia le attività di promozione delle associazioni sia importanti realtà solidali del territorio».

«L’asta - spiega il sindaco Massimo Isola - racconta l’identità della nostra città, la ceramica quale linguaggio vivo e allergico alle barriere, capace di mettere in relazione storie e geografie diverse. Mettere insieme le forme create dai tornianti internazionali del Mondial Tornianti e la straordinaria maestria decorativa delle botteghe faentine significa dare vita a un’alleanza creativa unica, in cui la grande professionalità dei nostri artigiani si mette a disposizione della comunità, testimoniando quel saper fare irripetibile che stiamo tutelando anche attraverso il percorso verso il marchio Igp per la ceramica. “Aggiudicato!” è un progetto che incarna in pieno lo spirito di Faenza Città Creativa Unesco per l’Artigianato e le Arti Popolari, dove la tradizione dialoga continuamente con il contemporaneo e diventa motore di coesione sociale, sostenendo al contempo la promozione culturale del territorio e realtà fondamentali della solidarietà come Ail Ravenna e Sos Donna».

L’asta di opere in ceramica è promossa e organizzata da Ente Ceramica Faenza in collaborazione con l’Associazione Mondial Tornianti Gino Geminiani e il Lioness Club Faenza, con il patrocinio del Comune di Faenza. Il ricavato dell’iniziativa andrà a sostenere le attività di promozione e valorizzazione della ceramica faentina portate avanti dalle associazioni coinvolte, mentre una parte dei fondi sarà devoluta da Lions International ad Ail Ravenna, affiancando così la donazione destinata a Sos Donna attraverso la vendita del vaso dedicato.