Torna a Faenza violando il divieto, scatena una rissa e al Pronto Soccorso gli trovano un cutter nelle mutande: 39enne denunciato

Nella serata di venerdì, i Carabinieri di Faenza hanno denunciato un 39enne di origini straniere, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, responsabile della violazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Faenza, nonché del reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L’intervento dei militari è scattato a seguito di una segnalazione giunta al 112 che indicava una violenta lite in corso presso un bar cittadino. I Carabinieri intervenuti hanno rintracciato il 39enne, che ha riferito ai militari di essere stato aggredito poco prima da due connazionali. Per garantire l’assistenza sanitaria necessaria, sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha provveduto al trasporto presso il locale Pronto Soccorso per le cure del caso. Durante gli accertamenti sanitari e i contestuali controlli di rito, il soggetto è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di un “cutter”, occultato all’interno della biancheria intima.

I successivi riscontri effettuati tramite la banca dati in uso alle Forze dell’Ordine hanno inoltre permesso di accertare che l’uomo era gravato dalla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Faenza, provvedimento a cui aveva deliberatamente disatteso. Le posizioni degli altri soggetti coinvolti nella vicenda rimangono al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.