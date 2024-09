Terremoto in Romagna, stanziati quasi 8 milioni dal governo

ROMA. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato l’ulteriore stanziamento di euro 7.950.000 per il completamento degli interventi in corso in conseguenza degli eventi sismici che si sono verificati il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in provincia di Ravenna, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena, con contestuale estensione degli effetti dello stato di emergenza al territorio della frazione di Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto in provincia di Forlì-Cesena. Così, la nota diffusa da Palazzo Chigi.