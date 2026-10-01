Terme Riolo, ufficializzato il passaggio di proprietà alla “Calma”

Faenza
  • 01 ottobre 2026
Marco Pisa (a destra) con l’amministratore delegato Andrea Spalla
Marco Pisa (a destra) con l’amministratore delegato Andrea Spalla

Le Terme di Riolo avviano una nuova fase della propria storia ultracentenaria centrata sull’evoluzione dell’offerta, sulla valorizzazione del patrimonio idrominerale e sul consolidamento del percorso di rilancio intrapreso con successo nell’ultimo biennio. Il polo termale passa ufficialmente sotto la proprietà di Calma S.r.l., realtà posseduta dalla famiglia Pisa e attiva in diversi settori imprenditoriali – compreso quello del benessere - nel cui portfolio figura il noto marchio cosmetico gli elementi, da tempo partner strategico e consolidato della struttura riolese.

L’operazione segna il passaggio di consegne da parte della famiglia Pasotti, che lascia la guida dell’azienda dopo trent’anni di presenza costante, dedizione e profondo legame con il territorio. L’ingresso di Calma S.r.l. si pone nel segno della continuità operativa e gestionale, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente le linee di attività legate sia alla medicina termale e alla prevenzione, sia alle proposte dedicate all’accoglienza ed alla cura di sé.

A commentare il passaggio di proprietà è Andrea Spalla, Amministratore Delegato delle Terme di Riolo, che sottolinea il valore del percorso svolto e la solidità del nuovo assetto dopo i complicati periodi rappresentati dal Covid e dall’alluvione del maggio 2023. «L’accordo raggiunto con Calma S.r.l. rappresenta il coronamento del lavoro di rilancio e riposizionamento portato avanti con grande impegno da tutta la squadra dei collaboratori, in particolare nell’ultimo biennio, riuscendo a restituire centralità alle Terme, valorizzandone l’eccellenza scientifica e il profondo legame con la comunità. A nome di tutta l’azienda desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla famiglia Pasotti – insieme ad un ricordo personale e professionale del sig. Gino Pasotti - per i trent’anni di guida appassionata e, in particolare, per il costante supporto dato alla struttura e a tutti i dipendenti, durante i difficili anni del Covid e delle alluvioni. Affidiamo le Terme di Riolo ad un imprenditore innamorato di questi luoghi, certi che saprà valorizzare al meglio le potenzialità di questo complesso».

L’acquisizione punta a valorizzare le sinergie strategiche tra la competenza termale della struttura e la proiezione di mercato del gruppo acquirente, come evidenziato da Marco Pisa, amministratore di Calma S.r.l.: «Accogliamo con grande entusiasmo la responsabilità di guidare un’eccellenza del termalismo italiano come le Terme di Riolo. Attraverso il nostro brand gli elementi conosciamo a fondo il valore unico delle acque e dei fanghi di questo territorio, che rappresentano un patrimonio straordinario. Il nostro obiettivo è proseguire lungo il tracciato di crescita fissato negli ultimi anni, investendo nello sviluppo di nuovi servizi, nell’innovazione dell’offerta integrata tra salute e benessere. Questo obiettivo lo vorremmo raggiungere sia lavorando in stretta sinergia con le istituzioni e con il tessuto economico locale sia cercando di proiettare le Terme di Riolo all’interno di un piano ed un respiro sempre più Nazionale».

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