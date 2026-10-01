Terme Riolo, ufficializzato il passaggio di proprietà alla “Calma”

Le Terme di Riolo avviano una nuova fase della propria storia ultracentenaria centrata sull’evoluzione dell’offerta, sulla valorizzazione del patrimonio idrominerale e sul consolidamento del percorso di rilancio intrapreso con successo nell’ultimo biennio. Il polo termale passa ufficialmente sotto la proprietà di Calma S.r.l., realtà posseduta dalla famiglia Pisa e attiva in diversi settori imprenditoriali – compreso quello del benessere - nel cui portfolio figura il noto marchio cosmetico gli elementi, da tempo partner strategico e consolidato della struttura riolese.

L’operazione segna il passaggio di consegne da parte della famiglia Pasotti, che lascia la guida dell’azienda dopo trent’anni di presenza costante, dedizione e profondo legame con il territorio. L’ingresso di Calma S.r.l. si pone nel segno della continuità operativa e gestionale, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente le linee di attività legate sia alla medicina termale e alla prevenzione, sia alle proposte dedicate all’accoglienza ed alla cura di sé.

A commentare il passaggio di proprietà è Andrea Spalla, Amministratore Delegato delle Terme di Riolo, che sottolinea il valore del percorso svolto e la solidità del nuovo assetto dopo i complicati periodi rappresentati dal Covid e dall’alluvione del maggio 2023. «L’accordo raggiunto con Calma S.r.l. rappresenta il coronamento del lavoro di rilancio e riposizionamento portato avanti con grande impegno da tutta la squadra dei collaboratori, in particolare nell’ultimo biennio, riuscendo a restituire centralità alle Terme, valorizzandone l’eccellenza scientifica e il profondo legame con la comunità. A nome di tutta l’azienda desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla famiglia Pasotti – insieme ad un ricordo personale e professionale del sig. Gino Pasotti - per i trent’anni di guida appassionata e, in particolare, per il costante supporto dato alla struttura e a tutti i dipendenti, durante i difficili anni del Covid e delle alluvioni. Affidiamo le Terme di Riolo ad un imprenditore innamorato di questi luoghi, certi che saprà valorizzare al meglio le potenzialità di questo complesso».

L’acquisizione punta a valorizzare le sinergie strategiche tra la competenza termale della struttura e la proiezione di mercato del gruppo acquirente, come evidenziato da Marco Pisa, amministratore di Calma S.r.l.: «Accogliamo con grande entusiasmo la responsabilità di guidare un’eccellenza del termalismo italiano come le Terme di Riolo. Attraverso il nostro brand gli elementi conosciamo a fondo il valore unico delle acque e dei fanghi di questo territorio, che rappresentano un patrimonio straordinario. Il nostro obiettivo è proseguire lungo il tracciato di crescita fissato negli ultimi anni, investendo nello sviluppo di nuovi servizi, nell’innovazione dell’offerta integrata tra salute e benessere. Questo obiettivo lo vorremmo raggiungere sia lavorando in stretta sinergia con le istituzioni e con il tessuto economico locale sia cercando di proiettare le Terme di Riolo all’interno di un piano ed un respiro sempre più Nazionale».