In occasione delle festività natalizie, le Terme di Riolo lanciano una nuova collaborazione a fin di bene, a sostegno dell’associazione Autismo Faenza Aps. Una parte del ricavato della vendita delle Gift Card del complesso termale, infatti, verrà devoluta al progetto “La Chiocciola”, dedicato a promuovere l’inclusione, il supporto e il benessere delle persone con autismo e delle loro famiglie.

Le Gift Card sono in vendita in varie versioni (in grado di soddisfare le più svariate esigenze, a partire da 30 euro) nel negozio on line termedirioloshop.it. E per chi vuole provare l’emozione di trascorrere un Capodanno alternativo, restando in accappatoio fino allo scoccare della mezzanotte, le Terme di Riolo propongono una serata con buffet, musica, bar a bordo vasca e il brindisi di mezzanotte.