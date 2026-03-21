Tennis Club Faenza, Ciani bis: un mandato nel segno dei record e verso il Centenario

Squadra che vince non si cambia, o meglio, si rinforza. Nella serata di venerdì 20 marzo 2026, i soci del Tennis Club Faenza si sono espressi con chiarezza: l’avvocato Andrea Ciani guiderà il circolo per un secondo mandato consecutivo, restando alla presidenza fino al 2029.

L’elezione quadriennale ha visto la conferma del gruppo espresso dal presidente uscente, votato con un consenso generale che testimonia la solidità della gestione attuale.

Il nuovo assetto del Direttivo

Ad affiancare Ciani nel prossimo quadriennio sarà un consiglio direttivo che unisce l’esperienza alla freschezza del rinnovamento. Sono cinque i consiglieri confermati: Roberta Bandini, Gian Marco Cova, Francesco Dal Borgo, Graziana Mancinella e Marcello Sportelli. A loro si aggiungono tre nuovi volti: Nicola Festa, Michelangelo Naldini e Marco Neri.

Sarà questa la squadra che avrà l’onore e l’onere di programmare un appuntamento storico: il 2027, anno in cui cadrà il centenario della fondazione del Club Atletico Faenza sezione Tennis.

Numeri da record: il boom della “racchetta”

Oltre all’aspetto elettivo, l’assemblea è stata l’occasione per approvare all’unanimità il bilancio consuntivo 2025. I dati presentati da Ciani e dal consigliere Gian Marco Cova certificano un momento di salute straordinaria per il circolo manfredo.

Il presidente ha così commentato l’andamento delle attività: «Tennis e padel in Italia sono al loro massimo storico. L’anno scorso abbiamo toccato il record del nostro circolo, con circa 13.800 ore giocate di tennis e 2.800 di padel, senza contare le lezioni della Scuola Addestramento Tennis e della nostra sezione Agonistica. Basta fare il confronto con il 2022, quando furono giocate 10.500 ore di tennis, per comprendere il trend di crescita».

Verso il futuro

Con un bilancio solido e una partecipazione dei soci ai massimi livelli, il Tennis Club Faenza si proietta verso il futuro con l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo di punto di riferimento sportivo e sociale per la città, forte di una tradizione che si appresta a tagliare il traguardo del secolo di vita.