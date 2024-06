Star Wars in parata alla Festa del Gioco di Riolo Terme

Oggi e domani è in programma “Zug, festa del gioco”, l’evento dedicato alle attività ludiche organizzato dalla Pro loco.

Zug in dialetto romagnolo significa “gioco” ed è sin da bambini che, attraverso le attività ludiche, si sviluppano lo spirito di aggregazione, la socializzazione, la creatività e l’ingegno ed è proprio questo che si vuole promuovere con la kermesse riolese.

Sarà attraverso le penne e la maestria di autori italiani che il pubblico si troverà davanti a una tavola rotonda che appassionerà gli amanti della letteratura fantasy con ospiti come Sara Benatti, Beppe Roncari, Flavia Imperi, Livio Gambarini, Elena Romanello e Riccardo Frontali. E poi laboratori per bambini e di calligrafia creativa e found poetry per ragazzi e adulti a cura di Raffaella Di Vaio, che per l’occasione porterà in mostra anche i suoi libri illustrati.

Gli appassionati del gioco da tavolo potranno invece divertirsi e giocare grazie ai gruppi presenti: Brainstorm Club, Torre Nera, Gmbs – Gruppo ,odellismo battaglie in scala, Arcanum den e Splatter holidays, oltre all’ospite d’onore Angelo Porazzi, pluripremiato autore ed illustratore di libri e giochi da tavolo, professionista nel mondo fieristico italiano e internazionale da 28 anni, che con Warangel ha vinto il primo premio come “Miglior gioco italiano” a Lucca Comics&Games 2000.

Diversi gli spazi e le occasioni per divertirsi: Softair Asaf Faenza sarà presente per far conoscere il mondo softair; l’associazione il Tarlo proporrà uno spazio per grandi e piccini dove poter giocare con giochi in legno creati da loro; per gli amanti dell’horror invece ci sarà l’escape room dell’associazione Zombie Inside, già organizzatrice della Zombie Walk Bologna.

Per gli amanti del calcio ci sarà il gruppo Pop street soccer, con show e performance di calcio freestyle, intrattenimento e sfide street soccer. Sarà invece un tuffo nel passato l’area arcade gratuita allestita da Rimini arcade bros, per passare agli intramontabili mattoncini.

Allo Zug di quest’anno non mancheranno momenti anche per gli amanti di Star Wars, con il gruppo 501st Italica Garrison, in parata oggi e domani. Insieme ai ragazzi della Saber academy si potrà invece scoprire il colore della spada laser e imparare a usare la Forza.

La domenica il programma di Zug vede inoltre un ampio spazio dedicato al personaggio di Lady Oscar, che quest’anno compie 45 anni. Saranno presenti per omaggiarlo Rosi Dotti e Alessandro Rega nei panni di Lady Oscar e André. Da non perdere la passeggiata e l’entrata trionfale a cavallo di Lady Oscar. Verrà inoltre proiettato il pluripremiato fanfilm realizzato da “I giocolieri delle stelle” e sarà presente con Elena Romanello, autrice con un’immensa passione verso Oscar Francois De Jarjayes.

Non mancherà nemmeno la musica, con un doppio concerto: stasera a scatenare le danze saranno I Cristoni D’Avena, cartoon cover band dal sapore metal, mentre domani sera torneremo tutti bambini con Guiomar Serina, componente de “I Cavalieri del Re”, in concerto insieme agli scatenatissimi Impero Yamatai covertoons band.

La partecipazione alla manifestazione è libera e gratuita, e si tiene oggi dalle 16 all’1 di notte circa e domani dalle 11 alle 22.30 circa.