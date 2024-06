Solarolo, passaggio a livello chiuso fino a 20 minuti. Lamentele per le attese troppo lunghe

C’è chi parla di isolamento, chi si sente dimenticato. Al centro dei disagi ci sono due vicende: il passaggio a livello vicino alla stazione chiuso anche 20 minuti con punte addirittura di mezzora e viale Pascoli interrotto ormai da mesi per una buca, creatasi nel momento della nuova asfaltatura. Quello del passaggio a livello è un problema decennale che in questa fase ha assunto dimensioni «non più sopportabili» come risulta da tanti commenti. A causa dei lavori ci sono treni soppressi e quelli rimasti subiscono rallentamenti che prolungano ulteriormente le attese a tutti gli attraversamenti tra Lugo e Castel Bolognese. Da Solarolo per andare a Faenza ormai si fa prima passando da Lugo o Castel Bolognese. E monta il dibattito secondo cui la situazione migliorerebbe solo con un sottopasso.